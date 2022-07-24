Восстановить все дороги в Приморье после удара стихии пока не удалось

На нескольких трассах в Приморском крае до сих пор отсутствует проезд после обрушения стихии. Восстановительными работами занимается АО «Примавтодор». Используются 64 единицы техники.

В пресс-службе компании ИА PrimaMedia рассказали, что в данный момент проезда нет на участке дороги Маргаритово – Моряк – Рыболов, разрушен мост на участке дороги 300-й км – Фурманово. Для легковых автомобилей затруднен проезд по дороге Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка, Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово, Раздольное – Хасан – Гвоздево.

Удалось восстановить два объезда, подходы к 15 мостовым сооружениям, убрать последствия сходов грунта на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. В ближайшее время дорогу обещают открыть для легковых автомобилей.

На трассе Ольга – Тимофеевка – Веселый Яр дорожные рабочие отсыпали более 6 тыс. куб. м грунта. Здесь движение полностью открыто.

Власти Ольгинского округа заявили, что в сельских магазинах есть продукты, люди обеспечены всем необходимым, пишет Vostokmedia.

Ранее режим ЧС в связи с паводком объявили в девяти округах Приморья.