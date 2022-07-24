Перекрестки в Южно-Сахалинске приведут в соответствие с дизайн-кодом

В Южно-Сахалинске все перекрестки приведут в соответствие с дизайн-кодом города. Изменять внешний вид объектов городской инфраструктуры будут поэтапно. Сейчас идет облицовка пересечения проспекта Мира с Пограничной улицей.

По каждому перекрестку специалисты департамента архитектуры и градостроительства разработали предложения. Выбор и реализация будут зависеть от возможностей предпринимателей.

Так, быстрые решения включают в себя приведение вывесок в соответствие с требованиями дизайн-кода, косметический ремонт фасада и восстановительные работы. Долгосрочные решения — это замена фасада, реконструкция, изменение входных групп и крыш, пишет ИА SakhalinMedia.

В ведомстве отмечают, что приведение объектов в соответствие с дизайн-кодом позволит прийти к единому стилистическому направлению архитектурных форм, сделает пространство более спокойным, интересным и современным.

К примеру, на перекрестке проспекта Мира и Пограничной улицы много торговых объектов. Их оформление отличается большим количеством информационных и колористических элементов. Дизайн-код предлагает уйти от этой тенденции.

Здание, где ранее был детский торговый центр, предлагается оформить в виде открытой книги с архитектурной подсветкой. Кроме того, планируется установить новые лавочки и буферные зоны, высадить деревья.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске до конца сентября планируют организовать еще 40 км велосипедных дорожек.