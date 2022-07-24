«Камчатский краб» признан одним из самых узнаваемых брендов регионов

В России составили список самых популярных брендов регионов. Рейтинг был составлен сайтом «Работа.ру» по результатам опроса 3,7 тыс. человек.

«Камчатский краб» попал в первую десятку, заняв 10-е место. За него проголосовали 25% опрошенных. Столько же получила «хохломская роспись», пишет ИА KamchatkaMedia.

В первой пятерке — «тульский пряник», «оренбургский пуховый платок», «адыгейский сыр», «амурский тигр» и «астраханский арбуз».

По словам главы внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Работы.ру» Татьяны Мощагиной, популярность региональных брендов растет, привлекая туристические и финансовые потоки. Формируется лояльность к определенным народным образам и спрос на них.

В середине июня сообщалось, что российские игорные зоны зафиксировали увеличение числа посетителей казино. Тенденция стала заметна еще в 2021 году и, судя по всему, укрепляется в текущем сезоне.