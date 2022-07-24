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Захарова предложила отправить фотографии встреч Лаврова в Каире прямо в Госдеп

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 июля, предложила отправить в Госдеп снимки, снятые во время встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Каире.

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«Отправьте фотографии в Госдеп — они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами», — написала она в своем Telegram-канале.

Она также выложила видео, на котором Лавров пожимает руки постпредам стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Сергей Лавров в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире. Злыдней в Госдепе сейчас порвет — сколько фотографий получилось, представляете», — подписала видео Захарова.

Ранее в этот день Захарова рассказала, что к переговорам Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри приковано повышенное внимание прессы. Дипломат пришла к выводу, что журналисты пытаются обнаружить признаки изоляции российского министра, однако их не находят.

Сам Лавров также заявил об одержимых попытках представителей Запада запретить партнерам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным. Российский министр рассказал, что перед его визитом в Каир представители США, Германии, Франции, Великобритании и ЕС предприняли на тему фотосессий настоящий демарш.

24 июля Захарова рассказала, что американские дипломаты просят не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии «не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

Днем ранее российский министр прибыл с рабочим визитом в Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого Лавров также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Последний раз большое турне в африканские страны Лавров совершил в 2018 году, тогда он посетил Намибию, Мозамбик, Анголу, Эфиопию и Зимбабве.

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