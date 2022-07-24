Минобороны: ударом по порту Одессы разрушены предприятия по ремонту кораблей ВМС Украины

Российские войска после удара по порту Одессы вывели из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава украинских военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщил 24 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в доке порта уничтожен украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет Harpoon», — добавил представитель военного ведомства.

Также Воздушно-космические силы России ударили по военным складам 28-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и 123-й бригады теробороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве, уничтожив свыше 3 тыс. боеприпасов и более 50 украинских военных.

Как отметил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, после удара российских войск по порту Одессы госсекретарь США Энтони Блинкен в истеричной манере обвинил Россию в срыве соглашений о вывозе зерна с Украины. Он обратил внимание на то, что работа по подготовке соглашения об экспорте зерна велась без участия США, но глава Госдепартамента решил взять на себя роль главного арбитра.

Накануне Блинкен заявил, что США «решительно осуждают нападение России на одесский порт». По словам госсекретаря, этот удар подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам РФ относительно сделки по экспорту украинского зерна.

Ранее, 22 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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