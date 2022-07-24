Кардиолог назвал признаки сердечного приступа и инсульта

О сердечном приступе и инсульте может свидетельствовать боль в груди и голове. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Очень сильная головная боль может предшествовать инсульту, также при этом важно контролировать артериальное давление, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние», — рассказал он «Газете.Ru».

Также Ашихмин отметил, что инфарктам и инсультам чаще остальных подвержены курильщики, люди с лишним весом и гипертонической болезнью.

19 июля кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей. Специалист отметил, что чаще всего это случается из-за наследственной предрасположенности, нарушения холестерина, гипертонии и сахарного диабета.

По словам врача, ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть. Выявить его предпосылки можно при регулярных обследованиях, которые помогут предотвратить его.