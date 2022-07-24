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Кардиолог назвал признаки сердечного приступа и инсульта

Кардиолог Ашихмин: боль в груди и голове может свидетельствовать о сердечном приступе и инсульте
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Frank Röder
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О сердечном приступе и инсульте может свидетельствовать боль в груди и голове. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

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«Очень сильная головная боль может предшествовать инсульту, также при этом важно контролировать артериальное давление, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние», — рассказал он «Газете.Ru».

Также Ашихмин отметил, что инфарктам и инсультам чаще остальных подвержены курильщики, люди с лишним весом и гипертонической болезнью.

19 июля кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей. Специалист отметил, что чаще всего это случается из-за наследственной предрасположенности, нарушения холестерина, гипертонии и сахарного диабета.

По словам врача, ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть. Выявить его предпосылки можно при регулярных обследованиях, которые помогут предотвратить его.

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