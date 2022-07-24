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Удар ВСУ разрушил крышу детского сада в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка разрушил крышу детского сада. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Петровский район, где мы сейчас находимся, — одно из самых опасных мест во всем Донецке, потому что каждый день ВСУ как по расписанию продолжают бить по жилым домам, где находятся мирные люди», — рассказал он.

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Хайдаров показал результат одного из недавних ударов ВСУ, который пришелся по детскому саду.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 122 мм.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка повреждены детский сад и многоквартирные жилые дома. Кроме того, обесточено 24 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения остались 2150 абонентов поселка шахты «Трудовская» и населенного пункта Александровка.

20 июля при обстреле со стороны украинских военных Петровского района города Донецка погиб один мирный житель. В 14:15 мск украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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