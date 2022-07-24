Офшорные зоны включили в список недружественных стран и территорий

Правительство России включило в список недружественных стран острова Гернси, Мэн и государство Багамские Острова. Все эти территории являются офшорными зонами. Гернси из Нормандского архипелага находится под юрисдикцией британской короны, Мэн принадлежит ей. Власти этих земель поддержали антироссийские санкции Лондона, передает телеканал «Известия». Суверенное государство Багамские Острова запретило любые операции с нашими Центробанком, Минфином и несколькими кредитными организациями. Согласно указу президента России, наша страна, ее граждане и компании могут исполнять свои обязательства перед кредиторами из недружественных стран в рублях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.