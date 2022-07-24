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Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Каире, 24 июля заявил об одержимых попытках представителей Запада запретить партнерам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным.

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На совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Лавров процитировал высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, являясь главой страны — члена НАТО, «позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране». Кроме того, российский министр рассказал, что перед его визитом в Каир представители США, Германии, Франции, Великобритании и ЕС предприняли на тему фотосессий настоящий демарш.

«Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами какие-либо документы и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая вот этими фотографиями», — отметил Лавров.

По словам министра иностранных дел, данные вопросы уже находятся не в сфере дипломатии, а в совершенно другой «отрасли изучения человеческого организма».

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что к переговорам Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри приковано повышенное внимание прессы. В своем Telegram-канале дипломат пришла к выводу, что журналисты пытаются обнаружить признаки изоляции российского министра, однако их не находят.

Накануне Захарова анонсировала, что 24 июля Лавров проведет переговоры с руководством Египта. Как добавила представитель российского МИДа, тем временем американские дипломаты просят «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции». По мнению Захаровой, у высокопоставленных представителей США отсутствует ощущение реальности.

23 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Темами обсуждения станут международная и региональная повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

20 июля российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила в свою очередь, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел РФ на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

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