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В Германии заявили о создаваемом Путиным новом миропорядке

Handelsblatt: Путин создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мире формируется новый мировой порядок, что показала Западу недавняя встреча лидеров России Владимира Путина, Ирана Ибрахима Раиси и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране. Об этом написал 24 июля журналист Озан Демирджан в статье для немецкого издания Handelsblatt.

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Автор убежден, что сигналом прошедших переговоров «астанинской тройки» является то, что западные страны обретают конкурентов и теряют влияние в серьезных геополитических вопросах. Журналист подчеркнул, что пока Запад беспомощно наблюдает за Россией, надеясь загнать ее в международную изоляцию, сама РФ тем временем создает новый миропорядок. А главы западных государств попали в зависимость от тех стран, на которые раньше они не обращали внимания, отметил Демирджан.

«Единство, продемонстрированное в ходе встречи, было нечто большим, чем политическая PR-акция <…> Западу не стоит недооценивать его», — констатировал он.

22 июля директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в своей статье для Daily Mail указал, что Западу грозят неприятности из-за поездки Путина в Иран. По мнению аналитика, встреча российского лидера с коллегами из Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

19 июля китайская газета Global Times сообщила, что переговоры президента России с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе. Речь идет о недавней рабочей поездке президента США Джо Байдена на Ближний Восток, откуда, по утверждению журналистов, он вернулся «с пустыми руками». В статье указывается, что глава Белого дома так и не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу, в то время как визит Путина оказался более продуктивным и выглядит как «удар кулаком в лицо США».

Сам российский лидер отметил, что совместная работа трех стран в Тегеране позволила «переломить хребет» международному терроризму. Следующий саммит «астанинской тройки» пройдет в Москве.

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