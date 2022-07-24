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Кадыров заявил о попытках принуждения России к войне с Европой

Глава Чечни Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти к полномасштабной войне
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Страны Европы пытаются заставить Россию перейти от специальной операции по защите Донбасса к полномасштабной войне с европейскими государствами. Как считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, это очень выгодно Западу.

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«Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!» — написал он 24 июля в своем Telegram-канале.

При этом лидер Чечни полагает, что в случае прямого столкновения Североатлантический альянс (НАТО) отправит воевать с Россией мирных украинцев. Кадыров призвал народ Украины «пинком под зад вышвырнуть нынешнее продажное руководство» страны, которое не копает окопы само, а «только подначивает на смерть» отцов, мужей, братьев и сыновей своей родины.

22 июля специализированное военное издание UK Defence Journal сообщило, что количество вылетов стратегически разведывательных самолетов RC-135 британских королевских ВВС вблизи границ России увеличилось в три раза. При этом, как рассказали в минобороны изданию, для дозаправки RC-135 Великобритания использует американские самолеты.

19 июля бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президента России Владимира Путина беспокоила не свободная Украина, а расширение НАТО и возможное включение в альянс Украины, что стало бы угрозой Москве. Он подчеркнул, что в Европе, в частности в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности.

Ранее, 17 июля, начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявлял, что военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности, поскольку в стране не исключают возможности прямого конфликта с Россией. По его словам, самолеты будут введены в том случае, если ВС РФ будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

29 июня Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. В ответ Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

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