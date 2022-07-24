В Никополе пообещали $100 за задержание «работающих на оккупанта» лиц

На Украине в городе Никополь глава районной администрации Днепропетровской области пообещал $100 за задержание лиц, «работающих на оккупанта».

«Дополнительный заработок для тех, кто имеет время и вдохновение. Что нужно делать? Проводить гражданское задержание людей, работающих на оккупантов», — высказался Евтушенко в своем Telegram-канале.

Также он дополнил, что в том случае, если противоправная деятельность найдет подтверждение, «вы получаете сумму, эквивалентную 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания».

Днем ранее стало известно о задержании российскими правоохранителями жителя Херсона — агента украинской разведки. Он предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области.

20 июля агент спецслужб Украины Владислав Руденко 2002 года рождения сознался, что за деньги передавал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне. Он рассказал, что в начале апреля написал о местонахождении пяти блокпостов, за это сотрудник спецслужб Украины заплатил 2 тыс. гривен (около 3,8 тыс. рублей. — Ред.), «потратил деньги за дня два-три, прогулял просто». После этого за информацию об еще одном блокпосте обвиняемый получил 400 гривен (около 750 рублей. — Ред.).