Дерево упало на мужчину на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы дерево упало на 31-летнего мужчину 24 июля. По информации «Известий», инцидент произошел во дворе жилого дома на Тайнинской улице.

Пострадавшего госпитализировали. Состояние мужчиныне уточняется.

16 июля в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа была организована доследственная проверка по факту гибели жители Ноябрьска, которого придавило спиленным деревом.

Четверо жителей Ноябрьска прибыли в Пуровский район для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Один из мужчин занялся спиливанием дерева. Подпиленное дерево повалилось в сторону мужчины, от многочисленных внутренних повреждений он скончался.