Страны Евросоюза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство. Об этом в статье для британского журнала The Spectator 24 июля написал обозреватель Уильям Наттрасс.

По его словам, это один из верных признаков того, что перед лицом экономического давления европейское единство в отношении Украины разрушается.

«Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», — говорится в материале.

Журналист обратил внимание на то, что помимо увеличения поставок топлива Будапешт настаивал на ускорении строительства компанией «Росатом» в Венгрии двух ядерных реакторов.

Будапешт просто честен там, где другие боятся, отметил журналист. Так, по его словам, Берлин делает всё, чтобы получить больше российского топлива по «Северному потоку», несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах как можно скорее снизить зависимость Германии от газа из РФ.

«Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным», — подчеркнул Наттрасс.

Кроме того, автор указал на провал антироссийских рестрикций.

Накануне Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства.

По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англо-саксонских инструкторов и оружия НАТО; рестрикции сделают РФ слабее и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Данная стратегия провалилась, подчеркнул премьер.

По его мнению, Европе необходим новый подход к украинскому конфликту, целью которого был бы мир.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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