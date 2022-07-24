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Экс-президент США Трамп заявил о существовании лишь двух гендеров

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В мире существуют только два гендерных пола — женский и мужской. Таким мнением поделился 24 июля экс-лидер США Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде. Бывший президент придерживается той идеологии, что существуют мужчины и существуют женщины, — промежуточного варианта не дано.

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«Разница между нашим политическим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <...> Они [демократы] верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины», — отметил экс-глава Белого дома.

Трамп также уверенно заявил, что республиканцы «очень скоро вернут страну обратно», после чего его речь поприветствовали бурными овациями. Политик отметил, что за два года, прошедшие с момента окончания его президентского срока, США из «самой сильной и уважаемой» державы превратились в, «возможно, самую слабую» страну с точки зрения «признания и уважения» в мире.

В феврале помощником президента США Джо Байдена по утилизации ядерных отходов был впервые назначен квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон. По его словам, он является первой «гендерфлюидной персоной» в федеральной администрации. При этом, как уточнил Бринтон, на должность его назначили, поскольку он подходит по уровню образования и опыту в деятельности по утилизации ядерных отходов.

27 октября 2021 года сообщалось, что Государственный департамент США выдал первый паспорт с отметкой о третьем гендере. Как заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, департамент активно сотрудничает с правительственными учреждениями США для обеспечения комфортного перемещения владельцев гендерно-нейтральных паспортов по стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появление отметки «Х» вместо пола в американском паспорте, указала, что это чудовищные метаморфозы, которые навязывают под видом свободы выбора.

Летом 2021 года стало известно о планах американской администрации по введению третьего гендера. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что этот шаг преследует цель гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

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