Каир и Москва обсудили пути урегулирования конфликта на Украине

Египет придерживается позиции важности дипломатического подхода к урегулированию конфликта на Украине, сказал в воскресенье, 24 июля, министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри.

«Мы обсудили ситуацию на Украине и вновь подчеркнули важность достижения решений на основе диалога и дипломатического подхода с целью прекращения огня и достижения политического урегулирования кризиса», — подчеркнул он на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Шукри сказал, что кризис на украинской территории негативно сказался на продовольствии и энергетике во всем мире, а также привел к нарушению логистических цепочек.

Тем временем Лавров отметил, что Египет выступает за урегулирование ситуации в ближайшем времени с учетом интересов всех участников в рамках закона.

«Наши египетские коллеги понимают происходящее (конфликт на Украине. — Ред.), понимают контекст, который связан с геополитикой, который связан с линией Запада на обеспечение своего доминирования в международных делах, и выступают, и мы это ценим, за скорейший поиск мирного урегулирования с учетом коренных, законных интересов всех участников этого процесса в контексте выстраивания устойчивой архитектуры европейской безопасности на справедливых началах», — заявил глава МИД России.

В воскресенье Лавров обратил внимание на то, что у Москвы нет предубеждений в возобновлении переговоров с Киевом по более широкому спектру вопросов и она готова к диалогу, «но дело зависит не от нас».

Днем ранее российский министр прибыл с рабочим визитом в Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого Лавров также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Последний раз большое турне в африканские страны Лавров совершил в 2018 году, тогда он посетил Намибию, Мозамбик, Анголу, Эфиопию и Зимбабве.

20 июля Лавров отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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