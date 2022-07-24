Врач рассказала о важности вакцинации для взрослых

Врач аллерголог-иммунолог сети клиник «Атлас» Екатерина Пушкова рассказала в воскресенье, 24 июля, «Газете.Ru», какие прививки нужны взрослым пациентам, кроме вакцинации от сезонных инфекций.

Она отметила важность прививок от вируса папилломы человека, менингококка, герпес-вируса III типа, ревакцинации против столбняка, дифтерии и коклюша, кори, краснухи.

Иммунолог обратила внимание на существование большого количества инфекций, против которых разработаны вакцины. Такие болезни называются вакциноуправляемыми.

«Польза и необходимость вакцинации доказана и неоспорима. С помощью вакцин мы значительно снижаем частоту этих болезней в популяции и снижаем риски тяжелого течения и развития осложнений у конкретного человека», — объяснила специалист.

Как считает Пушкова, вакцинация против вируса папилломы человека помогает резко снизить вероятность развития рака шейки матки у женщин и профилактировать рак полового члена у мужчин. Вакцинация против менингококка не допускает гнойные менингиты, менингококковый сепсис, сказала доктор.

«Прививка от герпес-вируса III типа предотвращает тяжелое течение ветряной оспы и опоясывающего герпеса», — уверена Пушкова.

В начале июля врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала, какие дополнительные прививки следует сделать ребенку. Она рекомендовала вакцинацию против ротавирусной менингококковой инфекций, вирусного гепатита А, ветряной оспы, а для девочек — вируса папилломы человека.