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Лавров заявил о гарантиях выполнения РФ всех обязательств по продовольствию

Лавров: Россия гарантировала выполнение всех обязательств по продовольствию с Египтом
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Российская Федерация по итогам переговоров с Египтом подтвердила приверженность российских экспортеров продовольствия к выполнению всех взятых на себя обязательств. Об этом заявил 24 июля находящийся с визитом в Каире министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ указал, что эту линию подтвердил также президент РФ Владимир Путин, когда недавно разговаривал по телефону с президентом Египта.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

«Те нелегитимные санкции, которые были введены [против России] и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы наших судов в иностранные порты и иностранных судов в российские порты. Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе Генерального секретаря ООН Гутерриша, который вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений, будем рассчитывать, что у него это получится», — отметил министр.

В свою очередь, глава МИД Египта Самех Шукри выразил желание, что совместные проекты между двумя странами будут продолжены.

«Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды. У нас много сфер экономического сотрудничества и крупных национальных совместных проектов, мы заинтересованы в поддержании темпов реализации всех этих проектов», — заявил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что вывоз зерна по Черному морю, после подписания меморандума в Стамбуле, начнется в ближайшие дни.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

По словам министра обороны России, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

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