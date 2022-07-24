В Херсоне задержан рассылавший военным РФ спам по приказу ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов в Херсоне задержали мужчину, который признался в том, что по приказу Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял рассылку спам-сообщений российским военнослужащим с призывом сдаться. Задержанный Дмитрий Захаров 24 июля сообщил журналистам, что занимался незаконным выловом и продажей морепродуктов, что покрывалось сотрудникам СБУ.

«После начала специальной операции России по защите Донбасса я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам и предложил ему разослать сообщения», — рассказал задержанный.

Тот, по его словам, отправил ему текст следующего содержания: «Русский солдат, сдавайся, подумай о семье, мы поможем вернуться тебе живым». Также он дал Захарову около 500 номеров российских военнослужащих, на которые тот разослал данные сообщения.

Задержанный также добавил, что призывает жителей освобожденных территорий не поддаваться на провокации со стороны сотрудников СБУ.

Накануне российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

21 июля в Херсоне была задержана группа диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты. Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол. В их домах обнаружена форма территориальной обороны и оружие.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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