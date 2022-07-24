Во Франции введены ограничения на потребление воды из-за угрозы засухи

Из-за угрозы засухи в 88 департаментах Франции введены ограничения на потребление воды. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает телеканал BFM TV.

«Из-за жары и отсутствия дождей во Франции набирает силу засуха. В это воскресенье в 88 департаментах объявлено предупреждение о засухе, в них введены ограничения на воду», — говорится в сообщении.

Так, в некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявлен красный уровень угрозы засухи. Теперь использование воды там ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

На востоке Франции уровень угрозы желтый или оранжевый — ограничения вводятся на мытье машин и использование воды в частных садах.

22 июля в Париже был введен штраф на использование кондиционеров в магазинах при открытых дверях. Нарушителям грозит штраф до €150. Как сообщила мэр города Анн Идальго, эти ошибочные действия должны быть прекращены в нынешних условиях чрезвычайной климатической ситуации и энергетического кризиса.

Аномальная жара фиксируется и в других странах.

Так, в Италии 22 июля был введен «красный» уровень метеорологической опасности в 16 городах из-за жары. Ограничения коснулись, в частности, Рима, Милана, Турина, Флоренции и Генуи. Температура там составляет около 40 градусов и выше.

20 июля на западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса.

За день до этого в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Максимальный уровень опасности из-за жары в Соединенном Королевстве объявили ранее, 15 июля.