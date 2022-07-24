Слуцкий назвал истеричными слова Блинкена об ударе по порту Одессы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в истеричной манере обвинил Россию в срыве соглашений о вывозе зерна с Украины из-за удара по порту Одессы. Об этом 24 июля заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что работа по подготовке соглашения об экспорте зерна велась без участия США, но глава Госдепартамента решил взять на себя роль главного арбитра.

«Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности. Надо же дать вскормленному украинскому режиму основания выпрашивать еще больше оружия и денег для ведения противостояния с Россией до последнего украинца», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что в переговорном процессе Россия выступила с ответственных и конструктивных позиций, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода.

«Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке», — заключил Слуцкий.

По данным Минобороны РФ, накануне накануне в порту Одессы были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных из США ракет Harpoon. Кроме того, выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Тогда же Блинкен заявил, что США «решительно осуждают нападение России на одесский порт». По словам госсекретаря, этот удар подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам РФ относительно сделки по экспорту украинского зерна.

До этого, 22 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По словам министра обороны России, подписанный документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

Ранее в этот день стало известно, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.