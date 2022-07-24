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Слуцкий назвал истеричными слова Блинкена об ударе по порту Одессы

Слуцкий: Блинкен в истеричной манере заявил о срыве РФ соглашения по зерну
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в истеричной манере обвинил Россию в срыве соглашений о вывозе зерна с Украины из-за удара по порту Одессы. Об этом 24 июля заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Он обратил внимание на то, что работа по подготовке соглашения об экспорте зерна велась без участия США, но глава Госдепартамента решил взять на себя роль главного арбитра.

«Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности. Надо же дать вскормленному украинскому режиму основания выпрашивать еще больше оружия и денег для ведения противостояния с Россией до последнего украинца», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что в переговорном процессе Россия выступила с ответственных и конструктивных позиций, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода.

«Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке», — заключил Слуцкий.

По данным Минобороны РФ, накануне накануне в порту Одессы были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных из США ракет Harpoon. Кроме того, выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Тогда же Блинкен заявил, что США «решительно осуждают нападение России на одесский порт». По словам госсекретаря, этот удар подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам РФ относительно сделки по экспорту украинского зерна.

До этого, 22 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По словам министра обороны России, подписанный документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

Ранее в этот день стало известно, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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