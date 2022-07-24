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Глава МВД Сербии Вулин сообщил об угрозах иностранной спецслужбы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Одна из крупнейших разведывательных служб в мире потребовала от главы МВД Сербии Александра Вулина поменять свою политическую позицию. Об этом он заявил 24 июля.

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По словам министра, в противном случае против него начнут международную кампанию с целью не допустить его вхождения в новое правительство страны.

«Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — сообщил Вулин в эфире телеканала Pink.

Глава МВД известен своими патриотическими взглядами и яркими высказываниями. Так, 15 июля он заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут перевоспитать ни последователи Степана Бандеры, ни хорватские нацисты.

До этого, 23 июня, Вулин раскритиковал предоставление Киеву статуса кандидата на членство в Евросоюзе. По его словам, Украина стала кандидатом в члены несмотря на то, что не соответствует стандартам. Министр добавил, что если решающим критерием для приема в членство и начала процесса вступления является тот факт, что в стране-кандидате происходят военные действия, то Сербия могла бы начать переговоры еще в 1999 году, «но, похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбило НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией».

21 июня глава МВД отреагировал на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выбрать сторону в конфликте России и Украины. Он отметил, что «Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться».

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