Правительство РФ включило в список недружественных стран Багамы и острова Гернси и Мэн

Российское правительство добавило в список недружественных стран новые государства. Туда вошли коронные владения Елизаветы II — острова Гернси и Мэн, а также Багамы по причине поддержки Великобритании. Содружество Багамских островов запретило операции с Министерством финансов и Банком России. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, передает в воскресенье, 24 июля, пресс-служба кабмина РФ.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано», — отмечается в сообщении.

22 июля перечень недружественных стран пополнили также Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Как подчеркнул тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, нахождение стран в списке «недругов» России приведет к спаду уровня контактов и ограничению на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.

Сейчас недружественными в Российской Федерации считаются все страны ЕС, Украина, США, Канада, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других стран и территорий, поддерживающих санкции, введенные в отношении России.

Всего в списке недружественных стран находится порядка 50 государств мира.

Антироссийские санкции были введены в ответ на проводимую РФ с 24 февраля военную специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к российской стороне с просьбой помочь и дальнейшее признание Россией независимости ЛДНР.