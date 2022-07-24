Диетолог рассказал о способе не набрать вес в отпуске

Выбор простых однокомпонентных блюд и правильная подготовка к отпуску поможет не набрать вес на отдыхе. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, главной опасностью для тех, кто следит за лишним весом в отпуске, является шведский стол.

«За шведским столом попробуйте обращать внимание на однокомпонентные блюда. Это могут быть морепродукты или нежирное мясо, стоит помнить о том, что это всегда лучше, чем котлета или шашлык», — рассказал Арзамасцев «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что необходимо разбавлять рацион питания свежими или приготовленными на пару овощами, они должны занимать как минимум треть тарелки. Также в рацион можно добавить местные фрукты.

«Главное помнить о том, что набрать вес можно и на такой диете, лишние килограммы появятся из-за большого количества фруктозы», — заключит диетолог.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление продуктов, которые продаются на пляжах, может обернуться для отдыхающих несварением, а также инфекционными заболеваниями. Она отметила, что процесс приготовления еды в таких местах требует тщательной проверки. К тому же у продавцов еды на пляжах никто не спрашивает санитарных книжек.

До этого, в июне, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем вредны фастфуд и сладости. К числу вредных продуктов врач отнесла также жаренную во фритюре картошку и котлеты. Для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, добавила она.