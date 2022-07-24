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Оппозиция ФРГ раскритиковала жену Шольца за выброшенные в мусор документы

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Фото: Global Look Press/imago-images
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Генсек немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Марио Чая раскритиковал жену канцлера Германии Олафа Шольца, министра образования земли Бранденбург Бритту Эрнст за неаккуратное обращение с важной документацией.

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«Может, ей нужно еще раз пройти инструктаж?! Каждый госслужащий столкнулся бы с дисциплинарными разбирательствами. Конфиденциальные документы нужно не в мусорку выбрасывать, а пропускать через шредер в ведомстве», — приводится высказывание Чая в субботу, 23 июля, в газете Bild.

Так оппозиция прокомментировала публикацию журнала Der Spiegel о том, что соседи Шольца и Эрнст по многоквартирному дому в Потсдаме неоднократно находили в мусорном баке важные документы. Некоторые бумаги косвенно касаются работы правительства Бранденбурга. В частности, среди обнаруженных документов нашелся и черновик с речью Эрнст, с которой она в ноябре 2021 года выступала в парламенте земли. Также неподалеку от мусорного контейнера нашлись распечатанные листы из ее рабочего электронного ежедневника, а также переписка с представителями одной из языковых школ Гамбурга.

Помимо этого там же, как писал Spiegel, валялась памятка с краткими характеристиками жен и мужей президентов государств G7, приехавших в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге ФРГ. Этот документ якобы составляли в немецком министерстве иностранных дел, он классифицировался как «секретная информация — только для служебного пользования».

9 июля в СМИ появилась информация о том, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования».

По данным газеты Tagesspiegel, 21-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и провалы в памяти. У нее взяли анализ крови и провели токсикологическую экспертизу. Позднее полиция узнала еще о четырех случаях с подобными симптомами. Отмечалось, что причиной потери памяти у женщин могли стать «наркотики для изнасилования». Эти вещества подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их недееспособными и уязвимыми.

Российский политолог Андрей Суздальцев на следующий день порекомендовал дождаться результатов расследования, потому что скандал могли специально подстроить противники канцлера как элемент подковерной борьбы. В случае доказательства вины Олафу Шольцу грозит отставка.

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