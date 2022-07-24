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Артиллеристы из ЛНР предложили украинским боевикам под Северском сложить оружие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают предлагать украинским боевикам сложить оружие.

Военнослужащие ЛНР при помощи агитационных снарядов доносят реальную обстановку на фронте до остатков украинских боевиков в районе Северска. Они предлагают им принять решение — добровольно сложить оружие и остаться в живых.

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20 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули территорию Северска. По его словам, они находятся в большей степени на второй линии обороны, но продолжают наносить удары по российским военнослужащим и по гражданской инфраструктуре Северска.

18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои с украинскими войсками за окрестности города.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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