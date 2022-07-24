Артиллеристы из ЛНР предложили украинским боевикам под Северском сложить оружие

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают предлагать украинским боевикам сложить оружие.

Военнослужащие ЛНР при помощи агитационных снарядов доносят реальную обстановку на фронте до остатков украинских боевиков в районе Северска. Они предлагают им принять решение — добровольно сложить оружие и остаться в живых.

20 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули территорию Северска. По его словам, они находятся в большей степени на второй линии обороны, но продолжают наносить удары по российским военнослужащим и по гражданской инфраструктуре Северска.

18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои с украинскими войсками за окрестности города.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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