В Курской и Белгородской областях желтый уровень террористической опасности продлен до 8 августа. Об этом уведомляют губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков 24 июля.

«За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность! Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. <…> Приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — пишет глава Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Местных жителей он попросил по номеру 112 уведомлять «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

«До 8 августа на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объеме», — высказался губернатор Белгородской области Гладков.

Ранее власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля. Жителей призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и обнаруженных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Регион на протяжении нескольких месяцев подвергается атакам со стороны Украины. Так, 5 июля обстрелу подвергся Глушковский район. Повреждения получили восемь жилых домов и объекты инфраструктуры. Кроме того, пострадали церковь и водонапорная башня в поселке Попово-Лежачи.

Впервые режим теропасности был введен 11 апреля. С тех пор желтый уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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