Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с 65-летием. Об этом 24 июля заявила пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень сего года в Узбекистане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества был подтвержден.

Накануне Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского. Уточнялось, что Мирзиёев награжден за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией.

Ранее, 5 июля, Путин обсудил по телефону с Мирзиёевым события в Каракалпакии. Кроме того, лидеры двух стран подняли актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической области.

24 мая российский лидер по телефону поговорил с президентом Узбекистана о взаимодействии в рамках евразийских интеграционных объединений. Отмечалось, что затронуты были актуальные международные и региональные проблемы.