Пенсионеры и бюджетники Харьковской области получили первые выплаты

В Харьковской области начались выплаты соцпособий и зарплат пенсионерам и бюджетникам, рассказывает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — написал он 24 июля в своем Telegram-канале.

21 июля стало известно о выплатах первых пенсий в рублях, их получили жители освобожденных территорий Харьковской области. Выплата осуществлена за июнь.

Ранее, 12 июля, начались соцвыплаты в Мелитополе в российских рублях.

18 июля появилась информация о том, что общая сумма выплат прибывшим в Россию с Украины и из Донбасса превысила 5 млрд рублей.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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