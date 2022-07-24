Боец Семенов назвал Монсона опасным соперником для Дацика

Бойцу Вячеславу Дацику стоит опасаться своего соперника Джеффа Монсона. Об этом 24 июля заявил боец смешанного стиля Андрей «Белая Акула» Семенов, высказываясь о предстоящем матче спортсменов.

«Я думаю, Монсон будет очень опасен в борьбе, в партере, потому что у него есть коронные фишки, которые проходят у него очень хорошо. Он очень хороший мастер именно партера. Поэтому Дацику придется несладко. Если перетерпеть первый град ударов, то, по большому счету, дальше навязав свою тактику, у Джеффа большие шансы на победу», — заявил Семенов.

Также он высказал мнение, что Дацик сможет завершить бой в один удар.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».