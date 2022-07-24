Реклама
Прямой эфир
Общество
В Сочи после ливней восстановили движение на трассах
Мир
СМИ сообщили о сводящих с ума Байдена действиях Эрдогана
Происшествия
Баржа столкнулась с гидроциклом на Москве-реке
Политика
Правительство РФ расширило список недружественных стран
Происшествия
Деревообрабатывающее предприятие горит в Петербурге
Мир
ВСУ снова обстреляли район Каховской ГЭС
Мир
Мужчина погиб при ударе ВСУ по Донецку
Мир
Япония и США обсудят экспортный контроль в формате «2+2»
Наука
Китай запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции
Общество
В Приморье арестовали избившего пенсионерку ради денег подростка
Культура
Вышел первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»

Названы самые дешевые апартаменты в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самые бюджетные апартаменты в старых границах Москвы стоят всего 3,0–3,1 млн рублей. Речь о помещениях с отделкой площадью 11–12 кв. м, например в Кусково, рассказали «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet.

Жилой фронт: почему апартаменты не признают квартирами
Депутат Галина Хованская назвала многострадальный законопроект мошенничеством

В целом за последние пять лет предложение апартаментов в Москве сократилось на 43%, а цены выросли на 37%. Ситуация связана с динамикой развития рынка — клиенты в 2020–2021 годах активно вкладывали средства в жилье и апартаменты, рассказали эксперты.

Также аналитики отметили, что из продажи выбыли апартаменты стандарт-класса. Теперь предложения такого класса в старых границах Москвы отсутствуют, как и квартиры.

Но в продаже по-прежнему есть относительно недорогие лоты до 5 млн рублей. Это, как правило, минимальные площади в реновированных зданиях.

За пять лет вырос спрос на апартаменты формата студий и однокомнатные лоты — с 62% по итогам I полугодия 2017 года до 72% в I полугодии 2022 года. Это устойчивый многолетний тренд, связанный с особенностями использования апартаментов (чаще всего они приобретаются под сдачу в аренду).

Цены в сегменте апартаментов выросли, как и во всех видах и типах жилья за прошедшие пять лет. Средневзвешенная цена апартаментов без учета элитного сегмента в 2017 году составляла 324,3 тыс. рублей за 1 кв. м, сейчас — 444 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как заявили «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet 12 июля, на первичном рынке Москвы снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022