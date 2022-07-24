Названы самые дешевые апартаменты в Москве

Самые бюджетные апартаменты в старых границах Москвы стоят всего 3,0–3,1 млн рублей. Речь о помещениях с отделкой площадью 11–12 кв. м, например в Кусково, рассказали «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet.

В целом за последние пять лет предложение апартаментов в Москве сократилось на 43%, а цены выросли на 37%. Ситуация связана с динамикой развития рынка — клиенты в 2020–2021 годах активно вкладывали средства в жилье и апартаменты, рассказали эксперты.

Также аналитики отметили, что из продажи выбыли апартаменты стандарт-класса. Теперь предложения такого класса в старых границах Москвы отсутствуют, как и квартиры.

Но в продаже по-прежнему есть относительно недорогие лоты до 5 млн рублей. Это, как правило, минимальные площади в реновированных зданиях.

За пять лет вырос спрос на апартаменты формата студий и однокомнатные лоты — с 62% по итогам I полугодия 2017 года до 72% в I полугодии 2022 года. Это устойчивый многолетний тренд, связанный с особенностями использования апартаментов (чаще всего они приобретаются под сдачу в аренду).

Цены в сегменте апартаментов выросли, как и во всех видах и типах жилья за прошедшие пять лет. Средневзвешенная цена апартаментов без учета элитного сегмента в 2017 году составляла 324,3 тыс. рублей за 1 кв. м, сейчас — 444 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как заявили «Известиям» аналитики компании Est-a-Tet 12 июля, на первичном рынке Москвы снова появились квартиры стоимостью до 5 млн рублей — впервые с I квартала 2021 года. Доля предложения в таком бюджете в столице достигла 1%, а ранее вовсе отсутствовала. В I квартале 2022 года на рынок выходили единичные предложения таких лотов, которые часто разбирали даже до попадания их на официальные сайты застройщиков.