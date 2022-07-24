Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки составили 30 человек, рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 30 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера», — приводятся его слова в воскресенье, 24 июля, в Telegram-канале Народной милиции Луганской Народной Республики.

Как подчеркнул Филипоненко, продолжаются работы по разминированию. За последние сутки саперы очистили от взрывных устройств свыше 15 га в районах населенных пунктов Подлесное и Лоскутовка.

Факт того, что Украина несет серьезные потери, все чаще стали признавать даже в Киеве. Так, по данным главы парламентской фракции правящей партии страны «Слуга народа» Давида Арахамии, в сутки Украина теряет 200–500 человек убитыми. По мнению российской стороны, цифры могут быть даже выше.

Газета Daily Mail 10 июля сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. К настоящему моменту полностью освобождена территория Луганской Народной Республики.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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