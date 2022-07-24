Почти 60 пожаров действуют на территории Якутии

На территории Якутии за сутки удалось потушить семь лесных пожаров общей площадью 785 га. Возгорания фиксируются в Верхневилюйском, Алданском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах.

В общей сложности действует 57 пожаров. Общая площадь — 55 817 га. Это меньше, чем год назад. В аналогичную дату 2021 года действовал 181 лесной пожар общей площадью 1 628 795 га, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на оперативный штаб.

В данный момент спасатели работают на восьми пожарах в Алданском, Кобяйском, Оймяконском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах. Идет борьба с одним пожаром, действующим на землях иных категорий в Оймяконском районе. Удалось локализовать два возгорания на территории Таттинского и Томпонского района.

ИА SakhaNews со ссылкой на Рослесхоз сообщает, что в Алданском районе и в Якутске сохраняется четвертый класс пожарной опасности, на остальной территории республики — второй и третий классы. В лесах продолжает действовать режим ЧС регионального характера. В Мирнинском и Усть-Майском районах введен режим ЧС муниципального характера.

В целом по России сильнее всего горят леса в Хабаровском крае, в Якутии и Коми. Режим ЧС введен в семи регионах. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.