СКР проводит проверку после гибели подростка в парке Амурской области

Следователи проводят проверку после гибели 13-летнего подростка в искусственном водоеме в парке села Тамбовка Амурской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Тело мальчика обнаружили и подняли на поверхность.

Инцидент произошел 23 июля. По предварительным данным, подросток с сестрой и братом играл в парке возле водоема. Девочка забрала у него ботинки и бросила в воду. Он попытался достать их, но упал в глубокое место и ушел под воду, пишет Амурская служба новостей.

Этим случаем заинтересовалась районная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства происшествия и проверяют исполнение законодательства в части профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, прокуроры проверят условия содержания водоема, сообщает ИА PriamurMedia.

21 июля в Кандалакшском районе Мурманской области во время тренировки утонул ребенок. Он выпал из лодки. Другие подробности не приводятся.