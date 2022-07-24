Растет площадь лесных пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае вновь выросла площадь лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

За последние сутки пожарные справились с двумя возгораниями общей площадью 0,4 га в Богучанском и Каратузском районах. В тушении принимали участие более 40 человек и девять воздушных судов.

Однако новый очаг возгорания зафиксировали в Курагинском районе. Огонь охватил 4 га территории. На месте работают более 30 спасателей, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Помимо Карелии, Якутии и Хабаровского края глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Дагестан, Иркутскую область и другие регионы.