СМИ сообщили о сводящих с ума Байдена действиях Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сводит с ума лидера США Джо Байдена. Об этом в субботу, 23 июля, написала газета The New York Times.

Автор статьи Майкл Кроули считает, что это связано с тем, что Анкара нередко проводит политику, которая не совпадает с мнением Запада, отметила «Газета.Ru».

«Эрдоган вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — цитирует NYT экс-офицера дипломатической службы Элизабета Шакелфорда.

В материале также говорится об очередных предупреждениях президента Турции наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с президентами Ирана и РФ Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», — заключила The New York Times.

23 июля обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей написал о том, что американский лидер боится ответных мер со стороны Путина на санкции Запада, которые тот ввел в отношении Москвы, и в том числе поэтому не посылает на Украину тяжелое вооружение.

В этот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что совместная фотография президентов Турции, Ирана и РФ — это вызов для НАТО.

19 июля состоялся трехсторонний саммит турецкого, иранского и российского лидеров — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президент России также пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.