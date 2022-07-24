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Военкор «Известий» показал последствия ночного обстрела Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ночь на 24 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка боеприпасами натовского (155 мм) и советского (120 мм) калибров. Последствия произошедшего показал корреспондент «Известий».

Повреждены жилые дома, на дорогах образовались большие воронки.

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«Летели осколки, на втором этаже побита осколками стена. Туда влетело. А здесь больше, как от взрывной волны, получилось. Осколки большие собирали», — рассказала жительница города.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате обстрела Кировского района погиб мужчина. В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнили, что ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

Накануне там же рассказали, что ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив три зажигательных снаряда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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