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ЕС намерен увеличить поставки СПГ из Нигерии

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Евросоюз хочет увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии. Об этом сообщил замглавы энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. По его словам, Евросоюз опасается возможного прекращения поставок энергоресурсов из России, передает телеканал «Известия». Сейчас доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идет в Европу. В ЕС хотят, чтобы эта доля росла.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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