Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Каховской ГЭС. Об этом 24 июля сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кроме того, был обстрелян мост через реку Ингулец.

«По Каховской ГЭС и Дарьевскому мосту стреляли. ПВО успешно отразила большинство снарядов, однако есть попадания по Дарьевскому мосту. Движение по нему не нарушено», — рассказал он ТАСС.

Днем ранее ВСУ уже обстреливали мост в районе Каховской ГЭС. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев тогда подтвердил, что ракетная атака была отражена.

Ранее, 18 июля, стало известно об ударе со стороны украинских силовиков в районе Каховской ГЭС. Был поврежден газопровод, однако важные элементы инфраструктуры все же не пострадали, перебои в энергоснабжении не зафиксированы. Позже появилась информация о гибели двух охранников объекта инфраструктуры.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта на фоне специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. О решении ее проведения российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. В середине февраля власти ЛДНР сказали об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны военных Украины и обратились за поддержкой к Москве.

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