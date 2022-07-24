Деревообрабатывающее предприятие горит в Петербурге

На предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге возник пожар. Об этом 24 июля сообщили в МЧС России.

«Горит пристройка к цеху на площади 2400 кв. м. Ранг пожара повышен до № 3. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 13 единиц техники и 57 человек личного состава», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, в 2021 году, удалось ликвидировать открытое горение в цехе по деревообработке в Екатеринбурге. Горели готовая деревянная продукция и деревообрабатывающие станки.