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Папин заявил о большом имени Монсона в мире ММА

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Боксер Алексей Папин заявил, что боец ММА Джефф Монсон обладает «большим именем в мире единоборств». Таким образом он прокомментировал предстоящий бой Монсона и Вячеслава Дацика.

«Джефф Монсон — это большое имя в мире спорта. В любом случае этот бой будет интересен», — отметил Папин.

Папин также назвал Дацика скандальной личностью.

«Он закатывает бои. Даже если он проигрывает, то делает это ярко. Там есть на что посмотреть, пускай это не красота бокса или ММА, а просто эпатажное поведение», — добавил Папин.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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