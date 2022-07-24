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Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Диетолог Соломатина раскрыла, чем опасны обезжиренные продукты
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka
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Человек, который ест обезжиренные продукты, рискует съесть гораздо больше. Об этом рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

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Она отметила, что многие люди ошибочно воспринимают обезжиренные продукты как диетические.

«Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но, по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала Соломатина URA.RU.

Соломатина рассказала, что производители пытаются с помощью добавок сделать свой продукт вкуснее и привлекательнее, при этом заявляя, что он обезжиренный.

«Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы по крайней мере пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут», — приводит слова диетолога «Газета.Ru».

Ранее, 7 июля, врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова порекомендовала отказаться от употребления острой и жирной пищи, бобовых, напитков с добавленным сахаром и газировки во время полета на самолете. Она уточнила, что на борту пониженное давление может усугубить вздутие живота, а некоторые продукты способствуют проблемам с ЖКТ. Кроме того, добавила специалист, во время полета не стоит есть очень соленые блюда или досаливать еду.

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