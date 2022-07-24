Китай запустит лабораторный модуль «Вэньтянь» на орбиту 24 июля

Запуск лабораторного модуля «Вэньтянь» к китайской орбитальной станции состоится в воскресенье, 24 июля, сообщили в управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Отмечается, что старт планируется осуществить примерно в 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск) с космодрома Вэньчан.

В настоящее время комбинация модуля китайской космической станции и ракеты-носителя «Чанчжэн-5B Y3» находится в зоне запуска.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя членами экипажа на борту отправился на орбитальную станцию «Тяньгун». Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с китайскими космонавтами на борту состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробудет на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции.

Космическая станция «Тяньгун», известна также как Китайская космическая станция, — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Лабораторный модуль «Вэньтянь» является экспериментальным модулем № 1 китайской модульной орбитальной станции «Тяньгун». Модуль может использоваться как рабочее и жилое пространство, командный отсек и в качестве убежища.

Планируется, что пристыковать модуль к базовому модулю «Тяньхэ», а также тестировать шлюзовую камеру и манипулятор будет экипаж корабля «Шэньчжоу-14».