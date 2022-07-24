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Дополнительные силы лесоохраны перебросят на север Хабаровского края

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Дополнительную группировку сотрудников лесоохраны направили в Аяно-Майский район Хабаровского края для борьбы с лесными пожарами. Обстановка с возгораниями там продолжает оставаться напряженной.

Вертолетом Ми-8 и самолетом Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС в район вылетели 34 сотрудника лесоохраны из села имени Полины Осипенко и Николаевска-на-Амуре. В Нелькане также продолжает дежурить вертолет Ми-8 МЧС.

На данный момент угроза населенным пунктам отсутствует, но в некоторых отмечено задымление. Авиадесантники для остановки распространения пламени организуют отжиги и встречный пал. Если ветер дует в сторону населенного пункта, это может привести к дополнительному усилению дымки. По этой причине решено временно отселить в село Нелькан жителей пожилого возраста и болеющих детей.

ИА AmurMedia уточняет, что по реке Мая в Нелькан вывезли 43 человека, из них 16 детей. Еще 18 детей в населенный пункт доставил вертолет. Для людей подготовили два пункта временного размещения.

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» федерального характера продолжает действовать в Хабаровском крае. Природные пожары зафиксированы в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах.

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