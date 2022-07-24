Условия получения земли бесплатно изменили для многодетных в ЕАО

В ЕАО получить бесплатно земельный участок смогут еще больше многодетных семей. Соответствующие изменения в закон о безвозмездном предоставлении земли принял региональный парламент.

Теперь на это могут рассчитывать семьи, в которых в том числе есть пасынки и падчерицы. Также законом уточняются и другие случаи, когда семья признается многодетной.

ИА EAOMedia со ссылкой на председателя парламента Романа Бойко пишет, что с просьбой внести в региональный базовый закон необходимые изменения обратилась мэрия Биробиджана. При работе над поправками депутаты включили и те нормы, которые также сочли важными, в частности о пасынках и падчерицах.

Сейчас бесплатно земельные участки могут получить семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а также молодых людей до 23 лет, которые продолжают учиться или проходят срочную службу в армии.

В конце июня в ЕАО появилась новая мера поддержки. Теперь семьи будут получать полную компенсацию платы за пребывание детей в детских садах. Речь идет о тех семьях, в которых детский сад одновременно посещают трое или более детей.