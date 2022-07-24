В США призвали мировое сообщество ответить на вспышку оспы обезьян

США призывают мировое сообщество согласованно ответить на вспышку оспы обезьян. Об этом в субботу, 23 июля, заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.

«Сегодняшнее решение Всемирной организации здравоохранения объявить текущую вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, чтобы остановить распространение данного вируса», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Панджаби, страны должны действовать согласованно для того, чтобы остановить распространение вируса, защитить людей, которые наиболее подвержены заболеванию, а также бороться с существующей вспышкой.

Ранее в этот день глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Также в субботу глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски сообщила о выявленных случаях заражения у двух детей в США — в Калифорнии и Вашингтоне.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование противооспенной вакцины Imvanex для профилактики оспы обезьян у взрослых.

До этого, 21 июля, стало известно, что в федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России началась работа над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

Между тем, 20 июля, появилась информация о том, что в организации разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. ФМБА уже провело доклинические исследования безопасности препарата и сейчас готовится к испытанию эффективности.

Кроме того, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус 12 июля сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.