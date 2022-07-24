Япония и США обсудят экспортный контроль в формате «2+2»

В ходе экономических консультаций в формате «2+2» Япония и США поднимут вопросы экспортного регулирования. Об этом пишет газета Yomiuri.

Экономические консультации между Японией и США пройдут 29 июля в Вашингтоне. В них примут участие министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр торговли Джина Раймондо.

Отмечается, что участники переговоров намерены выработать общий механизм экспортного регулирования на фоне существующей проблемы использования принудительного труда.

Уточняется, что американская сторона ранее отказалась от поставок из Японии хлопковых изделий из сети магазинов Uniqlo из-за подозрений в принудительном характере производства.

Кроме того, на встрече планируется обсудить вопрос укрепления цепочек поставок и производственных мощностей по изготовлению полупроводников из-за мирового дефицита. Стороны коснуться и тем продовольственной безопасности, а также мирового роста цен на энергоносители.

22 июля сообщалось, что президент США Джо Байден рассчитывает добиться снижения цен на топливо путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире. При этом японский премьер-министр Фумио Кисида отметил, что механизм ограничения цен на нефть из России, обсуждаемый на саммите G7, может снизить ее стоимость в два раза.

Кроме того, правительство Японии ввело запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в том числе золота, из России 5 июля. Также введен запрет на трастовые, бухгалтерские, аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования для российских клиентов.

До этого, 29 июня, министр торговли США Джина Раймондо на ежегодной конференции во входящем в структуру министерства Бюро промышленности и безопасности, которое отвечает за меры экспортного контроля, заявила, что антироссийские санкции Запада привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%. Помимо этого стало известно о запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Под запрет попали также микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышает 5 гигафлопов.