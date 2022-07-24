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Верующие устроили крестных ход на Большой Уссурийский остров

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В Хабаровском крае состоялся крестный ход на Большой Уссурийский остров. Он прошел в день памяти Казанской иконы Божией Матери.

В храме в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казакевичево была совершена праздничная Божественная литургия, после которой верующие крестным ходом прошли к часовне воина Виктора, находящейся на границе России и Китая.

Как уточняет ИА AmurMedia, добраться до острова участникам хода помогла Пограничная служба — людей перевезли на двух катерах. Секретарь Хабаровской епархии иеромонах Николай (Белозеров) окропил катера святой водой. Позже в часовне воина Виктора отслужили молебен с акафистом Пресвятой Богородице.

21 июля в Казани отпраздновали 443-летие чудесного обретения Казанской иконы Божией Матери. В крестном ходе приняли участие 3,5 тыс. человек. Верующие традиционно собрались в Благовещенском соборе Казанского кремля, где перед этим совершалось молебное пение Пресвятой Богородице. Закончилось молитвенное шествие в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения святыни.

В этом году верующие молитвенно вспоминают 443-летие явления чудотворного Казанского образа Царицы Небесной и первую годовщину великого освящения воссозданного Казанского собора на месте явления святыни.

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