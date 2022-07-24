Эксперт напомнила о сроке годности у большинства видов закруток

Большинство закруток сохраняют свои полезные свойства лишь в течение определенного срока, после чего становятся невкусными, а порой могут даже нанести вред. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельников в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что самыми распространенными способами сохранения овощей на зиму являются квашение и соление.

«В ходе этих процессов образуется полезная молочная кислота, которая живет ограниченный период времени. Например, в квашенной капусте через три месяца ее содержание начинает уменьшаться. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — ее срок хранения в прохладном темном месте достигает 8 месяцев», — сказала Котельникова.

Она также пояснила, что при мариновании используются кислоты и стерилизация, которые позволяют сохранять не более 15% витаминов. Однако хранятся маринованные овощи также гораздо дольше. Если при готовке был использован уксус, их можно есть и на следующий год.

Кроме того, специалист рассказала, что варенье и компоты без косточек лучше всего употребить в течение года после приготовления, так как продукт после этого срока потеряет многие витамины. При этом варенье с косточками хранить дольше года нельзя, так как есть риск отравления из-за повышения содержания синильной кислоты.

Котельникова обратила внимание на необходимость тщательной термообработки при заготовке бобовых, например, кукурузы или горошка. Она уточнила, что это поможет сохранить срок годности продукта, а также снизить риск заражения ботулизмом.

Специалист подытожила, что лучше всего употребить домашние консервы до следующего урожая.

Ранее, 19 июня, врач-онколог Андрей Воробьев заявил, что употребление маринованных овощей может спровоцировать появление онкологического заболевания. По мнению онколога, регулярное употребление подобной консервации увеличивает риск появления злокачественных опухолей почти в два раза.

До этого, 17 ноября, врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что некоторые консервы, приготовленные в домашних условиях, могут вызывать серьезнейшее заболевание — ботулизм. Как отметил специалист, в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин — смертельно опасное вещество, которое вырабатывает микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях. Употребление пищи с этим токсином приводит к тяжелой болезни — ботулизму.