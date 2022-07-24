Что случилось в мире за ночь, 24 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 24 июля в России и мире произошли следующие важные события: в Сочи из-за сильных ливней погибли женщина, власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе, глава МИДа Сергей Лавров прибыл в Каир для проведения переговоров. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — женщина погибла в Сочи из-за ливней, власти организовали ликвидацию последствий подтоплений

Один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи, подтвердили появившуюся информацию в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы рассказали, что женщина утонула на Донской улице в Сочи в результате наводнения.

В результате мощного ливня в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов. Потоки воды уносили автомобили.

МВД в свою очередь заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Власти рассчитывают ликвидировать последствия наводнения к утру воскресенья, сообщил глава города Алексей Копайгородский. Мэр отметил, что задействовано более 1 тыс. специалистов, больше 400 единиц техники.

Новости Донбасса — власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе

Член совета ВГА Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе. По его словам, постоянная дислокация станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов.

Рогов добавил, что поднимать вопрос относительно разворачивания постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — заключил представитель ВГА.

Кроме того, Рогов заявил, что завершен ремонт электростанции в Бердянске Запорожской области, разрушенной в результате теракта.

Новости мира — глава МИДа Сергей Лавров прибыл в Каир для переговоров с властями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир в рамках африканского турне.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что Лавров проведет переговоры с руководством Египта в воскресенье, 24 июля. Темами обсуждения станут международная и региональная повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.

Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Как добавила представитель российского МИДа, тем временем американские дипломаты умоляют своих африканских коллег «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

Как считает Захарова, у высокопоставленных представителей американской администрации отсутствует ощущение реальности.

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